RANIERI, Serata magica. Ci voleva. Portieri super

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il difensore gigliato Luca Ranieri è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola per analizzare la sfida del Franchi che la sua Fiorentina ha vinto contro il Milan: "E' stata una notte magica. Una serata che ci voleva per noi, per la piazza, per tutti. Dobbiamo continuare così".

Vittoria meritata nonostante tutto

"Si è stata una notte un po' pazza anche, con tre rigori e tante occasioni da entrmbe le parti. Bene che l'abbiamo vinta noi perché ci serviva. In campionato eravamo leggermente indietro e da questa vittoria dobbiamo ripartire. Ora due settimane di pausa e ci prepareremo per il Lecce".

Fascia di capitano e grande intervento in scivolata

"Dovevo perchè nel primo tempo avevo causato il rigore. Menomale che ci ha pensato De Gea. Aver la fascia in una vittoria del genere è veramente un'emozione, sono felice".

Fiorentina migliorata in porta?

"Abbiamo un reparto super con De Gea, Terracciano, Martinelli e Christensen. Tutti sono al centro del gruppo. Dobbiamo continaure così"

Belli gli abbracci nel finale

"Sì perché una vittoria stasera è ciò che ci serviva. Vero che venivamo da tre risultati utili ma questa vittoria era importante".