RANIERI, Non mi dimetto, non mi tiro fuori dalla lotta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli, l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di SkySport: "La squadra ha fatto una buona partita contro una grande, che gioca per lo Scudetto. Certo, non hanno la libertà e la gioia dello scorso anno quando riusciva loro tutto, ma ho rivisto le giocate che facevano con Sarri e Spalletti. Credo che Calzona non abbia fatto più di due allenamenti... Logico, dovranno ritrovare l'entusiasmo perso ma per me diranno la loro contro il Barcellona. Noi abbiamo fatto una buonissima partita e non era facile, non abbiamo mollato nei momenti difficili. Abbiamo lasciato loro due palle gol, per fortuna non li hanno fatti: con il secondo non ci sarebbe stato più nulla da fare. E invece la squadra ci ha creduto, grazie anche ai tifosi".

Sulle dimissioni: "Se ci penso ancora? No... Sennò sembra che mi voglia tirar fuori dalla lotta e non sono così".