RANIERI, Italiano l'ho osservato a Firenze: so come gioca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro la Lazio, il mister Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna.

Quanto è importante ora rimanere concentrati?

"Sono convinto che farei una buonissima partita. Per me la squadra quando va sul campo deve dare il massimo. Sappiamo come gioca il Bologna, perché conosciamo Italiano, lo abbiamo visto alla Fiorentina e allo Spezia. Lo conosciamo. Ora dobbiamo mettere tutto in pratica".