Partita di esordio vittoriosa per l'Italia Under 20 contro il Messico per 2-1 grazie alle reti di Davide Frattesi e Luca Ranieri. Il terzino sinistro classe '99 in prestito al Foggia dalla Fiorentina ha realizzato il gol che ha portato gli azzurri al successo. Non è sceso in campo invece l'altro viola in prestito, Gabriele Gori.