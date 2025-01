RANIERI, Cristante è un giocatore ritrovato, può sostituire...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa alla vigilia dell'ultima e decisiva giornata di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, ha risposto anche ad una domanda su Paredes e Cristante (quest'ultimo viene accostato con insistenza alla Fiorentina): "Tutte le voci che sento su Paredes le sento da voi. Se non vuole restare, come ho detto ad Hermoso che voleva più spazio, non trattengo nessuno. Cristante è un giocatore ritrovato, potrebbe sostituire lui.

Certo non ha quella verticalità, ma altre doti. Sapevo ad Udine di pagare in qualità ma dovevo fare assolutissimamente. Ero convito che i ragazzi che stanno giocando stavano facendo una grande partita".