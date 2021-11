RANGERS, Non solo Gattuso. Si valuta Koeman

Il valzer degli allenatori nelle isole britanniche non si ferma. L'Aston Villa ha esonerato Dean Smith a causa degli scarsi risultati ottenuti dall'inizio della stagione e ha scippato Steven Gerrard ai Rangers. Gli scozzesi, adesso, cercano un nuovo manager: tra i candidati, secondo Football Insider, c'è anche Ronald Koeman, che ha chiuso recentemente la sua avventura sulla panchina del Barcellona. Un nome che entra in scena di prepotenza anche perché ha già lavorato per tre anni al Southampton con il ds Ross Wilson. L'alternativa sarebbe John Terry, ex assistente di Smith proprio all'Aston Villa.