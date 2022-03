RAMADANI, L'indagine su di lui riguarda anche ACF

Sul giornale Domani si può leggere un'inchiesta su Fali Ramadani, indagato dalla Guardia di Finanza. Dal 2018 ormai il super-agente non esercita più in Italia in prima persona, rimanendo però al vertice di un'organizzazione che ha agenti al suo servizio nel Belpaese per evitargli di pagare le tasse. Undici club italiani e rispettivi versamenti nel mirino, tra cui la Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano, risultano almeno dieci bonifici, per un totale di 1,9 milioni di euro, solamente tra ottobre 2018 e luglio 2020. Un minuscolo granello nell'enorme flusso di denaro a lui riconducibile.