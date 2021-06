QUOTE EUROPEI, Solo l'Italia a contrastare la Francia

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Due partite altrettante vittorie a Euro 2020 con sei gol fatti e nessuno subito. Senza farsi trascinare da facili entusiasmi, e rimanendo sempre concentrata, l'Italia di Roberto Mancini sta facendo rivivere Notti Magiche che all'Olimpico mancavano da oltre 30 anni. Prestazioni solide e senza fronzoli per gli azzurri che, staccato il pass per gli ottavi con un turno di anticipo, vogliono adesso chiudere al primo posto il Gruppo A nello scontro diretto di domenica con il Galles. La forza di Immobile e compagni non è sfuggita agli esperti di Sisal Matchpoint tanto che ora l'Italia è data vincente a 6,00, seconda solo alla Francia, ancora davanti a 4,50. Un bel balzo per la Nazionale che a inizio torneo era data a 9,00 per centrare il titolo continentale. In calo anche la quota per vedere l'Italia in finale, la terza della nostra storia dopo quella vittoriosa del 1968 e quella sfortunata del 2012: all'inizio del torneo gli Azzurri protagonisti a Wembley il prossimo 11 luglio erano dati a 4,50 rispetto al 3,50 dopo il match con la Svizzera. E chi potrebbe incrociare la Nazionale quel giorno? Le ipotesi più accreditate sono un rivincita del 2000 con la Francia oppure una finale inedita con l'Inghilterra: entrambe le ipotesi pagherebbe 16 volte la posta. Tutti gli azzurri stanno dando il loro contributo, lottando e sudando dal primo all'ultimo minuto. Ma ovviamente è Ciro Immobile, due gol in altrettante partite uno degli uomini simbolo dell'Italia. Il numero 17 azzurro si candida ufficialmente per il trono di capocannoniere della competizione. Gli esperti di Sisal Matchpoint hanno fiducia nel capitano della Lazio visto che la sua quota come re dei bomber è crollata da 25,00 a 9,00 che lo mettono sul podio dei favoriti alle spalle di Lukaku, a 3,50, e Cristiano Ronaldo, dato a 6,00. (ANSA).