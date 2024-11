QUI VIOLA, Il dubbio di formazione è Dodo: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il vero dubbio di formazione che Raffaele Palladino si porterà dietro fino alle ore precedenti la partita contro il Como è legato a Dodo e a come starà dopo il viaggio intercontinentale che lo ha portato ad aggregarsi al Brasile pur senza giocare. Come riporta La Nazione, ieri il laterale ha svolto una prima sessione si allenamento appena tornato dal Sudamerica, oggi lavorerà invece con il gruppo: c'è la tentazione di schierare Kayode per la prima volta dall'inizio in campionato ma l'ex Shakhtar è insostituibile per Palladino. Per questo alla fine è probabile che la scelta possa ricadere ancora una volta su Dodo.