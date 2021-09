QUI UDINESE, Le probabili scelte di mister Luca Gotti

Dovrà studiare attentamente le sue scelte mister Luca Gotti in vista della Fiorentina visto che si tratta del terzo match della settimana. In porta Silvestri, davanti Nehuen Perez può far rifiatare qualcuno, ma Becao, Samir e Nuytinck sono abbastanza sicuri di scendere in campo. Sulle fasce Soppy, dopo l’ottima prestazione da subentrante, insidia Molina, mentre Udogie a sinistra sarà incalzato da Stryger Larsen. In mezzo Arslan e Walace, col Tucu Pereyra parso un po’ sottotono all’Olimpico. Makengo può essere riconfermato, anche se nel ballottaggio l’argentino è avanti vista l’importanza che riveste nella squadra. Davanti può esserci una chance per Beto, che si giocherà con Pussetto il posto, mentre Deulofeu sembra ormai inamovibile.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Pussetto.