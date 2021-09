QUI UDINESE, Gotti cambia poco. Novità sulle fasce

Nel corso della sfida di domani contro la Fiorentina, Gotti proverà a ripetere la prestazione offerte con la Roma, mantenendo intatta l’ossatura di partenza. Probabili dei cambiamenti però sulle fasce, dove potrebbero agire Larsen a destra e il rientrante Udogie a sinistra. Molina è apparso poco lucido in fase difensiva nelle ultime uscite e potrebbe necessitare di un turno di recupero. Verso la conferma il trio difensivo davanti a Silvestri (Becao, Nuytinck, Samir) e la coppia Deulofeu-Pussetto in attacco. In mediana Pereyra, Walace, Arslan e Makengo si giocano tre posti. Lo riporta La Nazione.