QUI LAZIO, L'infermeria preoccupa: la situazione

Come scrive TMW, più che per la sconfitta in sé, c’è un altro aspetto che fa davvero preoccupare Simone Inzaghi e la sua Lazio: la situazione dell’infermeria. È il vero cruccio di questi giorni a Formello, dove nella serata di oggi andrà in scena la rifinitura pre Fiorentina. Già mercoledì sera a Bergamo la Lazio era arrivata senza sei giocatori, di cui quattro titolari: Lulic, Luiz Felipe, Leiva e Marusic, oltre ai due baby Raul Moro e Adekanye. In più durante la partita contro la Dea hanno alzato bandiera bianca Cataldi, Radu e Correa: gli ultimi due dovrebbero farcela per domani, quando all’Olimpico arriverà i viola (ore 21.45), mentre il centrocampista italiano dovrebbe tornare a disposizione per martedì contro il Torino. Si proverà a recuperare anche Marusic, che sulle corsie può dare una grande mano.

Problemi su problemi per una squadra che adesso ha gli uomini contati. Un paradosso per la Lazio, che aveva deciso di sacrificare l’Europa League in favore del campionato e ora si trova a giocare ogni 72 ore. Sembrava spianata la strada, ma tutto d’un tratto la rincorsa al sogno scudetto sembra essere diventata una salita insuperabile. Non tanto per un questione di punti, quanto di energie.