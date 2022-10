QUARTA, Mister conferma: "Naso rotto, vedremo il percorso"

In attesa dei convocati, che usciranno in serata, Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha confermato la frattura del naso per Lucas Martinez Quarta: "Si è rotto il naso, vedremo se riusciremo a recuperarlo e come gestirlo". Una delle ipotesi è che giochi con una maschera protettiva (che in allenamento non aveva come si vede nella foto FV) mentre un'altra ipotesi, ventilata anche da Firenzeviola, è che si operi. La Fiorentina monitorerà e valuterà dunque la situazione del difensore centrale che nelle ultime partite si era preso una maglia di titolare ed è stato autore di prove convincenti.