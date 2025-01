QUARTA, Contratto fino al 31/12 del 2028 con il River

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La stampa argentina svela tutti i dettagli del trasferimento di Lucas Martinez Quarta dalla Fiorentina al River Plate a titolo definitivo. Il difensore argentino che - come anticipato dalla nostra redazione - ha lasciato il club gigliato per 6.5 milioni di euro più bonus, ha firmato con la società sudamericana un contratto valido fino al 31 dicembre 2028. Già da questo pomeriggio l'ormai ex calciatore viola ha cominciato a lavorare coi suoi nuovi compagni agli ordini di mister Gallardo.