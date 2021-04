QUARTA, Atalanta? Ci stiamo preparando al meglio

Intervistato dai canali ufficiali di ACF Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha parlato così della gara di domenica sera: "Fiorentina-Atalanta? Si prepara in modo speciale. La difesa è davvero il migliore attacco. Quella di domenica è una partita molto importante per noi e ovviamente cercheremo di fare del nostro meglio in difesa. Sarà una gara molto difficile con una squadra che è nelle prime posizioni. Ma noi abbiamo bisogno di punti e ci stiamo preparando nel miglior modo. Assenze di Pulgar e FR7? Sono due giocatori fondamentali, ma in squadra abbiamo gli elementi per sostituirli nel miglior modo”.