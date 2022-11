QATAR, Brasile-Serbia, il messaggio social viola

Szymon Zurkowski in panchina per novanta minuti, Sofyan Amrabat protagonista contro la Croazia: stasera inizia anche il Mondiale degli altri due calciatori della Fiorentina protagonisti in Qatar. Il match clou di oggi è Brasile-Serbia, dove Nikola Milenkovic (probabilmente dal primo minuto) e Luka Jovic (presumibilmente a partita in corso) potrebbero essere grandi protagonisti. La Fiorentina ha fatto l'in bocca al lupo sui propri profili social ai due serbi, impegnati contro i verdeoro stasera alle 20 in una delle gare più interessanti di questa prima giornata di Qatar 2022. Ecco il post condiviso su Instagram: