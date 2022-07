PULGAR, Sondaggio della Sampdoria per il cileno

La Fiorentina continua a cercare di piazzare qualche esubero. Uno dei più chiacchierati è sicuramente Pulgar che i viola stanno cercando di vendere per poter tesserare ufficialmente Dodo. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, non ci sarebbe solo il Flamengo sul cileno in quanto anche la Sampdoria avrebbe fato un sondaggio per lui. Ricordiamo però che in caso di cessione in Italia, Pulgar non libererebbe lo slot da extracomunitario.