PULGA, Italiano estremizza concetti ma rischia figuracce

Ivo Pulga, ex centrocampista tra le altre di Cagliari e Parma e reduce dal’ultima esperienza come vice allenatore di Gianluca Festa all'Apollon Smyrnis, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, contestando il modo di fare calcio che predilige la ripartenza dal basso e non risparmiando alcune critiche a Vincenzo Italiano, reo di estremizzare alcuni concetto. Queste le sue parole complete: “Oggi sembra che se non fai la ripartenza da dietro non sei bravo, ma servono i giocatori giusti. Il mio preferito resta Ranieri, che adatta il suo gioco ai giocatori che ha a disposizione.

Ci sono allenatori come Italiano che vogliono estremizzare alcuni concetti e poi se incappi nella partita sbagliata puoi fare delle figuracce. Contro l'Inter la Fiorentina si è suicidata e avrebbe potuto finire anche peggio con un passivo di 7-8 gol".