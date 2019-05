PRUZZO, Chiesa alla Juve ha chiesto 7 milioni l'anno

Nel corso del suo intervento da opinionista a Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex attaccante di Fiorentina, ma soprattutto della Roma, ha svelato un suo retroscena di mercato a proposito di Federico Chiesa, le cui voci sul suo conto, che lo vedrebbero in procinto di essere ceduto alla Juventus, stanno continuando ad aumentare: "Da quello che so io alla Juventus, per andare lì, ha chiesto un contratto di 7 milioni a stagione".