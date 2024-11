PRIMAVERA, Vittoria per 2-4 a Cremona e primo posto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oltre alla prima squadra, arriva un successo in trasferta per la Fiorentina Primavera che batte la Cremonese per 2-4. Vittoria che consente alla squadra di Galloppa di salire al primo posto in classifica dopo 10 giornate a più due su Milan, Sassuolo e Lazio.

Andati in svantaggio al 5', la Fiorentina pareggia con Tarantino e chiude il primo tempo in vantaggio con il gol di Bertolini. Nella ripresa Harder fa l'1-3 ma Gabbiani accorcia le distanze e poi nel recupero il gol di Romani chiude definitivamente la partita. Da segnalare la presenza dal primo minuto di Marin Pongracic che viene sostituito all'intervallo.