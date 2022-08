PRIMAVERA, Parola allo staff: Agnelli, Mazza e Benassi

Da Fiumalbo dove è in ritiro la Primavera ha parlato il nuovo mister in seconda di Aquilani, Cristian Agnelli: "Sono nuovissimo in tutto in questo ruolo e sono emozionato, ho avuto un mix di malinconia perché ho lasciato il calcio giocato e voglia di dare un consiglio ai ragazzi, come facevo con i compagni, in questa nuova veste. Il rapporto con i ragazzi è stato un crescendo, sono partito timido ma loro hanno nisogno di un riferimento e mi piace darlo. Il rapporto con lo staff con cui mi sono trovato subito bene, è uno staff giovane. Ho vinto il campionato Primavera con il Lecce e ho seguito la Fiorentina negli ultimi ultimi due anni, è un campionato diverso dai miei tempi e ci vuole il gruppo che lo scorso anno è andato oltre. Il gruppo può lavorare bene a livello anche umano, poi noi cerchiamo di dare il nostro a livello tecnico e tattico e mi auguro faccia la differenza".



Il preparatore atletico Giuseppe Mazza ha parlato invece della preparazione e dello stato fisico dei ragazzi viola: "La preparazione procede bene, abbiamo inziato a Firenze i test fisici come la prima squadra e un lavoro progressivo che poi abbiamo proseguito qui a Fiumalbo. I ragazzi li ho trovati bene dopo la pausa estiva e abbiamo avuto la possibilità di aumentare gradualmente i carichi di lavoro inoltre lavorare a 1000 metri ci permette di non avere grossi intoppi con i doppi allenamenti perché ci sono le condizioni climatiche per un buon recupero



Infine ha parlato anche Marco Benassi, nuovo allenatore dei portieri della Primavera: "Dall'U16 alla Primavera ci sono responsabilità maggiori ma per me è una grande opportunità in una piazza e società importanti e un grande stimolo questa avventura. Io parto dalla considerazione che un portiere debba parata ma oggi il ruolo si è evoluto ed è molto più difficile. Il ritiro procede bene, temperatura perfetta e stiamo lavorando bene e con entursiasmo perché il campionato è alle porte