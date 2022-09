PRIMAVERA, Oggi già in campo: alle 17 con il Milan

Torna in campo oggi pomeriggio la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani: oggi, per la 4a giornata del campionato Under-19, è previsto il big match tra i viola e il Milan Primavera, presso lo stadio "Torrini" di Sesto Fiorentino alle ore 17.00. Toci e compagni, reduci dal pareggio per 1-1 di Cagliari, affronteranno il rossoneri che hanno battuto il Cesena fra le mura amiche: gigliati a quota 7 punti in classifica, Diavolo a 3. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia.