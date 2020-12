PRIMAVERA, Al lavoro nonostante lo stop fino a gennaio

Nonostante la proroga che vede la sospensione del Campionato e della Coppa Italia fino al prossimo 10 gennaio, i ragazzi guidati da mister Aquilani proseguono il lavoro in vista del ritorno in campo per prepararsi ad una gara ufficiale che manca dallo scorso 30 ottobre. La squadra Primavera infatti si trova ad affrontare una situazione poco consueta dettata appunto dalla lunga sosta causata dal COVID-19 dovendo quindi gestire circa 7 settimane, prima della sosta natalizia, senza competizioni ufficiali. A fronte di questo la proposta di lavoro è stata incentrata principalmente sull’incremento e sul consolidamento dei livelli tecnico-tattici, e sullo sviluppo dei parametri fisici, curando molto l’aspetto individuale.