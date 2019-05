PREZIOSI, Non ho deciso il DS del futuro, Corvino...

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, rilasciando alcune battute ai microfoni di SkySport24, ha indirettamente confermato di avere avuto contatti con Pantaleo Corvino per ingaggiarlo come futuro DS rossoblu: “Non ho deciso il nome del ds del futuro. Ho avuto dei contatti e ne avrò ancora. Ancora però non ho fatto una scelta. Corvino o Sogliano? Con Sogliano non ho parlato, potrebbe essere anche un terzo nome”.