PREZIOSI, Commisso ha portato stabilità alla Viola

Intervistato da Radio Rai dopo la cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners, Enrico Preziosi, ormai ex presidente del Grifone, ha parlato così: "8 club italiani in mani straniere? Il calcio ha la magia di inculcare passione. C'è molto entusiasmo e questo fa bene, non si può pensare solo al business. La passione può indurre i tifosi a fare altro e a portare anche dei vantaggi sotto il profilo economico. Americani nel calcio Italiano? Vedono il calcio come business, come un intrattenimento. Lasciamoli investire, perché no. Anche perché hanno passione. Commisso ha portato in equilibrio la società e sta assicurando un futuro importante alla Fiorentina. Ci sono tutte le premesse per fare bene".