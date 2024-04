PRES.LEGA A, Recupero Dea-Viola? Medici dissero di Barone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lega di serie A Lorenzo Casini, a margine di un evento a San Siro, ha parlato anche del recupero complicato da inserire nel calendario di Atalanta-Fiorentina, rinviata per il malore che poi ha portato alla morte di Jor Barone: "Questo caso deve far riflettere relativamente ai calendari. Questa è una gara rinviata e ne approfitto per dire che è diversa da quella da terminare tra Udinese e Roma. Le gare rinviate hanno una disciplina diversa rispetto alle gare interrotte. Quando ho preso la decisione sulla partita di Bergamo, i medici mi avevano comunicato che le condizioni di Joe Barone".

Sulle polemiche della Roma sulla decisione del recupero con l'Udinese si è detto sorpreso: "Sì, perché lo statuto della Serie A è molto chiaro. I minuti devono essere recuperati il giorno dopo, e lo avevamo proposto o entro 15 giorni, e lo avevamo detto alla dirigenza della Roma. Questa era la priorità di calendario, avvenuta prima di anticipare la partita contro il Napoli. Ho comunque convocato il Consiglio che mi ha comunicato di dover applicare lo statuto".

Con i calendari intasati, Scaroni ha parlato di Serie A a 18 squadre: "Ci siamo già espressi in merito e ricordo che anche Liga e Premier sono Leghe a 20 squadre. L'effetto che può avere una riduzione di squadre ha il rischio di aumentare comunque le partite. Questo argomento è sempre vivo ma per il momento il discorso è chiuso".