PRES. EINTRACHT, Rebic ha giocato d'azzardo. Ora...

Parole durissime quelle di Wolfgang Steubing, presidente dell'Eintracht Francoforte, riguardanti Ante Rebic. L'attaccante croato nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato è passato al Milan in prestito biennale in uno scambio che ha coinvolto anche André Silva. E se il portoghese col club tedesco è partito col piede giusto, lo stesso non si può dire di Rebic che in Serie A agli ordini di Giampaolo ha giocato poco più di un'ora: "Voleva andarsene, perché non voleva passare come l’unico dei tre attaccanti legato a noi. Adesso sta in panchina, ha giocato d’azzardo ma sta perdendo. E non sarà semplice per lui", ha detto al quotidiano tedesco Bild.