PRES. CLUJ, Abbiamo contattato i viola per Munteanu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neletu Varga, presidente del club rumeno Cluj, ha parlato al quotidiano turco Fanatik del connazionale Louis Munteanu, autore di una rete nell'amichevole di ieri con la Primavera: "Non vi nascondo che ho contatto anche la Fiorentina per lui, vogliamo capire la sua situazione. Ci piace molto, ma non sappiamo ancora se riusciremo a prenderlo. Da quanto ho capito c'è ancora interesse da parte di squadre forti della Romania, nel caso non entreremo nell'asta. Vedremo se riusciremo ad imbastire un discorso concreto".