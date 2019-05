PRES. ATF, Flash mob corretto. In centro perché...

Federico De Sinopoli, presidente di ATF, ha parlato questa mattina per spiegare i motivi della protesta che vedrà protagonisti i tifosi della Fiorentina nel pregara del match contro il Milan. Ecco le sue parole: "Ieri sera si sono riuniti i due club delle due curve e hanno riferito che vogliono riportare il dissenso per le strade e non soltanto allo stadio: sono stati anche interrogati degli studi legali per poter fare, appunto, questo flash mob nella maniera più corretta possibile; dunque la scelta di manifestare in Via Tornabuoni alle 16. Noi protestiamo per questa assenza da parte della proprietà, per questo silenzio che si sta protraendo da troppo tempo. Il fatto che ATF e ACCVC si siano allineati è un grosso segnale, vogliamo un cambiamento radicale. Scegliamo di andare in Via Tornabuoni perché l’unica cosa che appartiene a questa proprietà è lì. Noi abbiamo sostenuto la squadra fino a quando c’è stato impegno, adesso purtroppo siamo costretti a constatare che qualcosa è cambiato: tanti giocatori andranno via, serviranno nuovi patti tra tifo e squadra".