PRES. AST, L'opinione non può essere censurata

Sandro Bennucci, presidente dell'Assostampa Toscana, è intervenuto alla trasmissione Maracanà in diretta su Tmw Radio.

Sul comunicato sulle parole di Rocco Commisso: "Vorrei precisare una cosa. Ordine dei giornalisti della Toscana, Associazione Stampa Toscana e Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, sono intervenuti perché chiediamo rispetto per chi fa il nostro mestiere. E' la seconda volta nel giro di un mese e mezzo che Commisso entra a gamba tesa sui giornalisti. Ci siamo fatti sentire con un comunicato prima di Natale: quando parlava della storia dei cartellini gialli e rossi. I giornalisti danno delle notizie, poi se il direttore del giornale decide di fare un commento è libero di farlo ovviamente rispettando quello che prevede la nostra carta deontologica. L'opinione non può essere attaccata o censurata. Noi siamo voluti intervenire per ribadire il fatto che i giornalisti devono essere librei di fare il loro mestiere con serenità. Non è accettabile una censura su commenti e opinioni. Il cronista deve avere la possibilità di fare il suo mestiere, di interecettare i personaggi pubblici. Fa parte del mestiere. Se la situazione non funziona e ci sono delle critiche bisogna saperle anche prendere. Se Commisso avesse delle cose da dire, potrebbe aprire una conferenza stampa, dove ci sarebbe così il contradditorio. Ma iniziare a sparare su una categoria mi sembra eccessivo. Noi siamo intervenuti solo due volte, ma non vogliamo fare gli avvocati difensori. Interveniamo quando c'è da intervenire. La conferenza stampa aperta potrebbe essere un'ottima palestra su cui confrontarsi".