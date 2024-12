PRES. ASS. ASTORI, Bove? Se ci penso ho i brividi

Fonte: Radio Blu 2000

Il presidente dell'Associazione Davide Astori Luigi Maria Miranda è intervenuto ai microfoni di Radio Blu 2000. Tra i vari temi trattati anche ovviamente il malore che ha colpito Edoardo Bove domenica al 17' minuto della gara di Serie A tra Fiorentina e Inter. Queste le sue dichiarazioni: "A ripensarci mi vengono i brividi. È stata una bruttissima esperienza che mi auguro non ricapiti mai più. Un momento terribile che ha coinvolto tutto lo stadio. Quanto accaduto evidenzia ancora di più l'importanza del tema della prevenzione e della ricerca cardiologica. Per fortuna Edoardo sta bene, adesso gli auguro il meglio e di tornare presto a giocare a calcio".

La vostra associazione si batte per dare qualche sicurezza in più agli sportivi e non solo?

"Sì, il 22 novembre abbiamo svolto a Coverciano un convegno che aveva per oggetto anche una prospettiva di riforma del decreto ministeriale che legifera in materia di visite mediche sportive. Questo decreto è del 1982 e tutti i presenti hanno convenuto che debba essere oggetto di riflessioni. Al nostro convegno è intervenuto il Ministro dello Sport Abodi e il Ministro della Sanità Schillaci. Quest'ultimo ha dato notizia, oltre che dell'apertura di un tavolo di lavoro, anche della sua disponibilità al rinnovo di tale disciplina. Noi ci attiveremo subito per presentare una proposta per migliorare l'attuale disciplina. L'obiettivo è prevenire ogni fenomeno patologico e far stare più sereni tutti gli sportivi, sia agonisti che no".