PREMIER, Squalifica a Bentancur per frase razzista su Son

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - LONDRA, 12 SET - Multa e squalifica in arrivo per il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur, ex Juventus, accusato dalla Federcalcio inglese di aver rivolto insulti razzisti nei confronti del compagno di squadra Son Heung-min. Nel corso di un'intervista ad una tv uruguaiana lo scorso giugno, Bentancur aveva ironizzato sulla presunta somiglianza estetica degli asiatici: "Sonny? Potrebbe essere anche suo cugino, visto che sembrano tutti uguali". Una battuta stonata per la quale in seguito si era scusato, postando sul suo profilo Instagram un commento nel quale riconosceva di aver pronunciato una "brutta battuta". A distanza di mesi, la Fa ha deciso di intervenire sull'episodio, sottolineando - in una nota diffusa oggi - come Bentancur "abbia agito in modo improprio e/o abbia usato parole offensive che hanno portato discredito ad un collega".

Toccherà ora alla commissione disciplinare stabilire la durata della pena di Bentancur che rischia una squalifica fino a 12 partite. Il centrocampista del Tottenham ha tempo fino a giovedì 19 settembre per presentare una memoria difensiva. (ANSA).