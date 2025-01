PRATO, Lutto: a 78 anni si è spento Andrea Toccafondi

FirenzeViola.it

Lutto nel calcio toscano, si è spento a 78 anni l'imprenditore Andrea Toccafondi, per lungo tempo proprietario e presidente del Prato. Toccafondi il Prato nel 1979, la cessione nel 2021 a Stefano Commini. Per quasi tutta la parentesi Toccafondi, il Prato giocò stabilmente nei professionisti, tra Serie C2, C1, Lega Pro Prima e Seconda Divisione e poi Lega Pro unica. Nel 2001 il successo in Coppa Italia Serie C in finale con il Lumezzane. L’ultimo saluto a Andrea Toccafondi si terrà sabato 1 febbraio alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Pietà.

L’AC Prato ricorda così il suo ex presidente: "La sua dedizione e il suo amore per l'AC Prato rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. La sua schiettezza, intraprendenza e forza sono state qualità che hanno contraddistinto il suo operato e che ci mancheranno profondamente. In questo momento di profondo dolore, la Società AC Prato si stringe attorno alla moglie Luciana e ai figli Paolo, Simona, Donatella e Susanna, esprimendo le più sentite condoglianze”.

Anche la redazione di FirenzeViola.it si unisce al cordoglio esprimendo le più sentite condoglianze a tutti i suoi familiari.