PRANDELLI (S. STAMPA), Non abbiamo mai mollato

Cesare Prandelli ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta con il Milan: "Cosa ho visto di buono? Non abbiamo mai mollato. Cosa si porta da questa trasferta? Da questa partita porto via qualcosa di buono e altre cosa meno. L'aspetto più importante è che non abbiamo mollato. Abbiamo avuto anche delle buone opportunità, bravo pure Donnarumma a salvare due volte. Non abbiamo mai mollato".

Il gol non arriva... "La fase offensiva deve essere proposta con più giocatori, dobbiamo recuperare Ribery e Callejon al 100% e poi avremo più possibilità".

Come si migliora questo gruppo? "Siamo su una strada da percorrere tutti insieme, possiamo farcela".

Rispetto al Benevento ha visto qualcosa in più? "Il Milan è forte, non perdono da 21 partite, noi però non abbiamo mollato e qualcosa di buono l'abbiamo fatto".