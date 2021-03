PRANDELLI, Risponde a Sky: "Avete sentito Rocco?"

Un po' di tensione negli studi di Sky Sport durante l'intervista post-partita a Cesare Prandelli. Il tecnico viola ha risposto piccato ad una domanda in merito alla rabbia di Rocco Commisso: "L'avete sentito? Vi ha chiamato? Se non l'ho sentito io, come avete fatto voi? Se la voce è quella diretta del presidente ok, ma non mettiamo ulteriori tensioni vista la situazione già particolare che c'è a Firenze. Chiaro che sia arrabbiato, nessuno di noi è contento, ma le voci sono tutta un'altra storia".