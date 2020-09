PRANDELLI, Centrocampisti viola forti ma funzionali?

L'ex allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato anche di Fiorentina durante un intervento a TMW Radio, nella trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue parole relative ai viola: "Chiesa per me non devi considerarlo una punta, ma un esterno: in quel ruolo ti fa 10 gol e 15 assist. Se però prima fa un ruolo, poi un altro ed infine un altro ancora, diventa difficile. Trovargli un ruolo specifico ti farebbe dire che lì hai chi fa la differenza".

Piccini torna in Serie A.

"Giusto che abbia fatto esperienza, e confido nella capacità dell'Atalanta di trovare giocatori specifici nel ruolo in cui servono. E adatti all'allenatore. Per esempio la Fiorentina ha cinque-sei giocatori importanti a centrocampo e voglio vedere come si adatteranno al gioco di Iachini. Spero che li abbia richiesti tutti lui... Non è polemica ma considerazione da allenatore cui capitavano queste cose: servono i giocatori funzionali".

Chi la possibile sorpresa?

"La Fiorentina ha un reparto offensivo importante e un centrocampo molto tecnico, voglio vedere come giocheranno per valorizzare questi, ma possono essere la sorpresa. Poi c'è Amrabat, giocatore straordinario, e voglio capire cosa si intende per dire che vogliono farlo giocare regista. Ci sarebbero tanti discorsi da fare".