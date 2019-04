PRANDELLI, Cambiamo i calendari stagionali

Intervenuto a La Politica nel Pallone, sul GR Parlamento, Cesare Prandelli, ct dell'Italia ha parlato degli inconvenienti dovuti alle partite calendarizzate in inverno: "La sosta lunga a Natale ed il campionato al via prima ad agosto potrebbe essere una soluzione, una proposta interessante. La federazione ha sempre buon senso, e chi ne fa parte lavora per il bene del calcio. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo". Sulla situazione delle ultime giornate, Prandelli sottolinea che "si potevano semplicemente cambiare gli orari. Oramai e' diventato un tormentone, sono anni che i nostri stadi non sono adeguati al calcio del futuro. Servono strutture che permettano agli spettatori di godersi lo spettacolo non al freddo e senza bagnarsi". Sul proprio futuro: "Con la Nazionale ho altri due anni di contratto, ma c'è anche la voglia di tornare a lavorare in un club".