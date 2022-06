PRAET, Si tenta il prestito con obbligo condizionato

Dopo la scorsa stagione passata in prestito al Torino, Dennis Praet sarebbe vicino al ritorno in Serie A, alla Fiorentina. Come riporta Sky Sport, il club viola starebbe trattando con il Leicester, detentore del cartellino, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze (non in alto numero). La sensazione è che sia dunque un acquisto a titolo definitivo mascherato da obbligo di riscatto.