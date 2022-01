PRADÈ, Pronti ancora a trattare il rinnovo di Vlahovic

Il DS Daniele Pradè ha fatto anche chiarezza sulle questioni contrattuali riguardanti Dusan Vlahovic: "Abbiamo avuto offerte sostanziose, ma senza mai avere un riscontro dagli agenti del calciatore. Da parte nostra c’è sempre stata grande trasparenza. Io mi ricollego alle parole di Barone di ieri. Tutte le nostre porte sono aperte in questa situazione. Vogliamo capire quello che vogliono agenti e calciatore. Siamo disposti anche a rimetterci seduti. Abbiamo fatto offerte importanti per il rinnovo, come abbiamo offerte importanti per cui cederlo. Una società come la nostra che fattura 75 milioni l’anno non può permettersi di perderlo a zero".