PRADÈ, L'ottavo posto ci avrebbe deluso molto

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Juventus: "Abbiamo visto una Fiorentina pazzesca, sapevamo di giocarci tanto. L'ottavo posto ci avrebbe delusi tutti, anzi c'è rammarico di non aver potuto fare qualcosa in più. La squadra ha avuto alti e bassi ma il prossimo anno avremo un'identità migliore e ci conosceremo meglio. Sono contento per tutti, soprattutto per il presidente. In sette anni che sono a Firenze ho visto cinque anni l'Europa. Adesso ci godiamo questa soddisfazione. Firenze è una piazza molto esigente, abbiamo fatto un campionato incredibile al Franchi. Ora non dobbiamo accontentarci".