PRADÈ, Koko non solo per il presente. Castrovilli...

Daniele Pradè ha parlato a Sky Sport prima dello Spezia, cominciando da Ribery a bordo campo ad incitare i compagni: "Quando mancano i migliori la squadra non è migliore. Lui è il nostro calciatore di riferimento, ci dà tanto in campo e fuori. C'è tanta amarezza e delusione per quello che stiamo facendo questa stagione perché abbiamo individualità molto forti. Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione ma ci siamo e dobbiamo lottare".

Castrovilli out?

"È un titolare di questa squadra ma è normale ci sia rotazione. È fuori per scelta tecnica ma sarà pronto nel caso dovesse entrare".

Le condizioni di Kokorin?

"Per generosità ha spinto un po' troppo in allenamento e non è ancora al 100%. L'abbiamo preso non solo per il presente ma anche per il futuro, lo aspettiamo".

Giocatori non abituati alla lotta salvezza?

"Ci fa strano essere lì in classifica, pensavamo ad un campionato diverso a ridosso delle migliori. Però non ci dobbiamo nascondere e dobbiamo andare avanti combattendo. Non essere belli ma essere efficaci. Non deve essere un alibi ma è chiaro sia così, dobbiamo essere bravi noi dirigenti a fargli capire. Però sono sicuro che con questa proprietà la Fiorentina diventerà grande in futuro".