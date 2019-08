PRADÈ-BARONE, Sono arrivati a Milano. Ora...

Il mercato della Fiorentina è pronto a decollare in una settimana che si annuncia molto importante. E la notizia è che Daniele Pradè e Joe Barone sono arrivati questa mattina a Milano. Si parlerà soprattutto della questione Dalbert-Biraghi con l'Inter, ma non è da sottovalutare un ulteriore incontro con l'Udinese per Rodrigo De Paul. Detto che la Fiorentina, in ogni caso, è comunque alla ricerca di un esterno d'attacco.