POSTICIPO, Milan ko: a San Siro vince il Napoli 1-0

Successo importante in zona Champions per il Napoli nel posticipo della 27a giornata: gli azzurri infatti hanno battuto per 1-0 a San Siro il Milan grazie al gol di Politano al 49' e con questo risultato restano in scia delle squadre che lottano per l'Europa che conta, salendo a quota 50 punti in classifica, al 5° posto, a -2 dall'Atalanta. Tonfo piuttosto fragoroso per i rossoneri (prossimi avversari della Fiorentina in campionato) che dunque vedono sempre più allontanarsi il primo posto e restano secondi a 55 punti. Giallo nel finale con l'arbitro Pasqua che non ha concesso un rigore al Milan per un fallo di Bakayoko su Theo Hernandez.