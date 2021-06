PORTO, Stand-by per S. Oliveira, ma scelto il sostituto

Mentre Fiorentina e Porto continuano a trattare per Sergio Oliveira, A Bola scrive che la società portoghese si sta comunque cautelando per trovare un sostituto al centrocampista 29enne. L'ultimo nome che i Dragoes stanno trattando sarebbe quello di Marko Grujic, talento la scorsa stagione proprio al Porto ma tornato al Liverpool dal prestito annnuale in Portogallo.