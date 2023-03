PONSI, Il 2001 ex viola ha rinnovato con il Modena

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Ponsi, classe 2001 nato a Pietrasanta in provincia di Lucca, è un prodotto del vivaio della Fiorentina e ha rinnovato con il Modena dopo esserci arrivato nell’estate 2021. Alla sua prima stagione tra i professionisti è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante partecipando alla storica cavalcata che ha portato la squadra a conquistare la promozione in serie B e la Super Coppa di serie C. Nel corso del suo primo campionato di serie B ha già raccolto 18 presenze e nelle ultime ore il suo contratto è stato rinnovato e prolungato fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

“Fabio è un ragazzo che seguo fin dai tempi nei quali giocava nella Primavera della Fiorentina – commenta il ds Davide Vaira -. Qui a Modena in un anno è cresciuto tantissimo e ha ancora ampi margini di miglioramento. Come tutti i giovani deve completare un percorso di formazione, ma noi crediamo fortemente in lui e questo rinnovo è un attestato di fiducia che lo deve accompagnare in questo finale di stagione. Fabio è un ragazzo serio e con valori che rispecchiano quelli del Modena. Siamo felici di continuare insieme”.