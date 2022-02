POLONIA, Non giocheremo playoff contro la Russia

Cezary Kulesza, presidente della Federazione calcistica della Polonia, prende una posizione netta e precisa per quanto riguarda il playoff Mondiale del prossimo 24 marzo contro la Russia. Tramite i social, Kulesza fa sapere che la Polonia non ha intenzione di giocare il match contro la Russia e che presto presenterà una mozione alla FIFA in tal senso congiuntamente a Svezia e Repubblica Ceca, le altre due squadre del raggruppamento: "Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell'escalation delle ostilità della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Nazionale della Polonia non ha intenzione di giocare la partita di spareggio Mondiale contro la Russia. Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le Federazioni di Svezia e Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA".

