POLONIA, Calcio riparte: il piano della Federazione

In Polonia è stato varato il piano per la ripresa del calcio. Il Governo ha dato l'ok ai club per la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 maggio: una settimana di sedute individuali, poi dal 10 maggio allenamenti di squadra secondo un protocollo stilato dalla Federazione insieme al Governo. Questo il piano pubblicato direttamente dalla Federazione.

3-4 maggio - test per giocatori e membri dello staff

4 maggio - allenamenti in gruppi di più persone

10 maggio - allenamenti di squadra

27-28 maggio - test per giocatori, membri dello staff e arbitri

29-31 maggio - Ripartenza del campionato

18-19 luglio - Fine della stagione