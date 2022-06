POLONIA, 2-1 al Galles in N. League. Ma Piatek...

La nuova edizione della Nations League si è aperta con il successo della Polonia per 2-1 sul Galles: la Nazionale di Piatek (e di Zurkowski, che però è stato riscattato in queste ore dall’Empoli e può essere contro-riscattato dai viola entro le prossime 24 ore) ha superato i gallesi grazie ai gol di Kaminski e Swiderski, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio ospite con Williams. Per i giocatori in orbita Fiorentina solo panchina per Piatek mentre Zurkowski - che, lo ribadiamo, ufficialmente da oggi è al 100% un giocatore dell’Empoli - è entrato al 60’ al posto di Klich ed ha giocato gli ultimi 30’.