POLITANO, La Fiorentina fa sul serio: ecco le cifre

La Fiorentina fa sul serio per Matteo Politano, tant'è che in via informale girano già le cifre dell'eventuale operazione. Nessun problema per l'ingaggio, mentre per il cartellino Commisso è disposto a sborsare fino a 25-30 milioni di euro, in un'ottica probabilmente anche di "collaborazione" futura con Suning. Cifre che metterebbero tutti d’accordo in breve tempo. A riportarlo è gazzetta.it.