POGBA, Pronto il ricorso al TAS dopo la squalifica

Carriera finita per Paul Pogba dopo la sentenza di squalifica per doping di 4 anni? Non è ancora scritta l'ultima parola, riporta TMW. Perché Pogba che tramite i suoi legali aveva rifiutato il patteggiamento, non si fermerà dinanzi a questa sentenza. In attesa del dispositivo ufficiale, trapela la volontà del centrocampista francese di fare ricorso presso il TAS di Losanna. Proprio l'ultimo grado di giudizio sarà fondamentale anche per il rapporto con la Juventus. Su questa vicenda Cristiano Giuntoli qualche settimana fa si era espresso così: "Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra: ci vogliamo confrontare con il suo entourage. Aspettiamo".

Questo il comunicato con cui, lo scorso 11 settembre, II Tribunale Nazionale Antidoping annunciò la sospensione cautelare di Pogba

"II Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta: Paul Labile Pogba (FIGC) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO - ITALIA".